Sofía Méndez de Acuña, la primera dama de la ciudad de Sincelejo, fue la encargada de imponerle la banda que las acredita como candidatas a las 18 representantes de barrios y corregimientos que participarán en el Reinado Popular del 20 de Enero 2026.

El evento, que se desarrolló la noche del miércoles 29 de octubre en el Teatro Municipal de Sincelejo José Luis Quessep sirvió además para que fueran declaradas oficialmente y asumieran sus funciones como Reina Central e Infantil de las festividades enerinas 2026 María Gabriela González Gomezcásseres y María Juliana Martínez Sierra.

A ellas las coronaron las reinas salientes Martha Lucía Olivares Muñoz e Isabella Ortiz Montes.

Por su parte la primera dama, Sofía Méndez, que fue la encargada de abrir la velada, le agradeció a las reinas salientes por su gran trabajo, al tiempo que le dio la bienvenida a las entrantes y las invitó a ellas y a todos los sincelejanos y visitantes a gozarse al máximo con mucha paz y alegría las festividades enerinas.

A su turno Luis Arturo Payares Quessep, gerente de la Corporación Fiestas del 20 de Enero, declaró formalmente abiertas las tradicionales festividades.

“Hoy marcamos el inicio de una jornada que nos enorgullece a todos los sincelejanos. Es un tiempo en el que nos aflora la alegría. Que siempre en nuestra marca esté la esencia de nuestras tradiciones, que nunca las dejemos a un lado. En esta noche que se engalana de fiesta y alegría les presentamos a las nuevas embajadoras del 2026 que se encargarán de promover y llevar el entusiasmo a todos los rincones de nuestro departamento y el país”, dijo Payares, al tiempo que agradeció el trabajo de las reinas salientes Martha Lucía Olivares Muñoz e Isabella Ortiz Montes.

El alcalde Yahir Acuña Cardales, también presente en el acto, sostuvo que si desde septiembre se siente que viene diciembre, en Sincelejo desde octubre se vienen las fiestas de enero.

Invitó a todos a disfrutar de las fiestas más alegres de Colombia que tendrán buenos eventos.

Las nuevas candidatas del Reinado 20 de Enero 2026 son 18, así:

Barrio Pablo Sexto: Emilis del Carmen Torres Pájaro, de 19 años, estudia farmacología.

Barrio Botero: Karol Daniela Berrocal Fuentes, tiene 19 años, y estudia cosmetología.

Barrio Vallejo: Deisy Nathaly Silva Salazar.

Barrio: Villa Ángela: Mariana Sofía Benítez Méndez, 19 años, cursa tercer semestre de ingeniería agroindustrial.

Barrio Puerto Escondido: Michell Valentina Duque Mercado, estudiante de segundo semestre de arquitectura.

Barrio Gran Colombia: Tatiana Margarita Jiménez Valenzuela, estudiante de salud ocupacional en el trabajo.

Barrio Altos de la Sabana: Sharith Vanesa Guerra salcedo, 20 aos, estudiante de economía.

Barrio Nuevo Majagual: Fiorella Salgado Vitola, 24 años, estudiante de ingeniería de sistemas.

Barrio Minuto de Dios: Mayleth Sharay García Julio, 19 años, cursa sexto semestre de negociones internacionales.

Barrio Villa Orieta: Ibeth Carolina Márquez Ayala, es farmaceuta.

Barrio Mano de Dios: Valentina Marcela Polo Quintero, 20 años, estudiante de derecho.

Barrios Santa Cecilia: Michelle Paola Barrios River, 20 años, estudiante de sexto semestre de enfermería.

Barrio Gaitán: Brigith Paola Carpé Ordosgoitia.

Corregimiento Chochó: Zulay Gisell Monterrosa Ortega, estudia Ciencias del Deporte.

Barrio Incora Puerta Roja: Yeudis del Carmen Gutiérrez Chávez

Calle El Campo: María Mónica Rodríguez Benítez, 20 años, estudiante de derecho.

Barrio El Bosque: Daniela Rodríguez Baquero, 19 años.

Barrio Majagual: Sarahi Marcela Julio Medina, 18 años, estudiante de administración de empresas.

Finalmente Elisa Díaz Berrío, Reina de las Fiestas del 20 de Enero 2025, le dijo a las nuevas soberanas que cada esfuerzo vale la pena, por eso las invitó a vivir y gozarse estas fiestas con cada nota de porro y fandango que se baila.