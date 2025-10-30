A través del Decreto 1084, la Alcaldía de Valledupar adoptó medidas preventivas de movilidad y seguridad con el propósito de garantizar el orden público y proteger la integridad de los ciudadanos durante la celebración de Halloween.

De acuerdo con esta disposición, desde las 7:00 de la noche del viernes 31 de octubre, hasta las 5:00 de la mañana del sábado primero de noviembre, se restringirá la circulación de motocicletas en todo el perímetro urbano del municipio, sin importar el cilindraje del vehículo.

Asimismo, el Decreto prohíbe la realización de caravanas, recorridos masivos o concentraciones de vehículos automotores, incluyendo motocicletas, motocarros, cuatrimotos, moto triciclos, automóviles y vehículos eléctricos de movilidad personal urbana.

La medida restrictiva excluye a miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que se encuentren en desarrollo de su ejercicio laboral; personal médico o asistencial que deba desplazarse en motocicleta para apoyar la atención de emergencias, servicios de salud y personal del Cuerpo Oficial de Bomberos disponible para cualquier emergencia.

De igual manera se exonera a vehículos oficiales, o contratistas debidamente identificados, que deban circular por razones de servicio público esencial o mantenimiento vial autorizado, motocicletas de supervisores de vigilancia privada debidamente uniformados, identificados y con vehículos marcados con el logo o emblema de la empresa de seguridad.

El secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Valledupar, Pablo Bonilla, señaló que estas medidas se adoptan para prevenir hechos que alteren la convivencia y el orden público: “Durante estas fechas, algunos delincuentes utilizan disfraces o actividades de aglomeración para cometer actos delictivos. Con estas disposiciones, buscamos preservar la tranquilidad ciudadana, evitar alteraciones del orden público y proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes que participan en actividades tradicionales de Halloween”.

En ese sentido, para garantizar el cumplimiento del Decreto 1084, la Administración Municipal dispuso de un operativo articulado con la Policía Metropolitana de Valledupar, Ejército Nacional, Gestores de Convivencia, organismos de socorro y grúas para inmovilización vehicular, con monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

De acuerdo al Decreto, las personas que sean sorprendidas incumpliendo esta restricción, les será inmovilizado el vehículo, y se les impondrá una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.