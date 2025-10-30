Con el propósito de que todas las familias cordobesas puedan disfrutar del ‘Halloween de Todos’, la Oficina de Gestión Social de la Gobernación de Córdoba habilitó rutas de transporte gratuitas hacia el Pueblito Cordobés, donde se desarrolla la gran celebración.

Las busetas saldrán desde el Centro Comercial Nuestro Montería a partir de las 2:30 p.m., con destino al Pueblito Cordobés. De igual manera, durante toda la jornada de la tarde y noche se dispondrán rutas de regreso hacia el punto de partida, garantizando la comodidad y seguridad de todos los asistentes.

“Lo que queremos es que todas las familias puedan disfrutar de esto que hemos hecho con amor para ustedes, que se tomen muchas fotos, que los niños vengan disfrazados y se sientan en un mundo lleno de magia”, puntualizó la gestora social Valeria Vega.

Las rutas de busetas estarán identificadas con el logo de “Halloween de Todos”.

El de hoy será el tercer día de Halloween de Todos que ha tenido mucha acogida por grandes y chicos dado los grandes atractivos con que se cuentan, entre ellos las casas temáticas de Harry Potter, Coco, Alicia en el País de las Maravillas, el Pasillo del Terror, despiertan la imaginación y el espíritu festivo de grandes y chicos.

Además de los recorridos temáticos, las familias pueden disfrutar de atracciones para todas las edades, como inflables, zonas de juegos y show musicales, que convierten este espacio en el lugar ideal para compartir momentos inolvidables.

También hacen parte de esta celebración diversos emprendimientos de comida y bebidas, para que los visitantes apoyen la economía local.