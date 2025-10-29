Lo que debía ser una noche de música y baile terminó en tragedia en la vereda Sitio Nuevo, zona rural del municipio de Tuchín, Córdoba. Pasadas las 9:00 p. m. del viernes 24 de octubre, un sicario irrumpió en plena fiesta de quinceañero y disparó contra los asistentes, dejando una persona muerta y cinco heridas.

La víctima fatal fue Andrés Felipe Pérez Mercado, quien recibió cinco impactos de bala. Aunque fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Lorica, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas. Su cuerpo fue remitido a la morgue de ese mismo centro asistencial.

Según el parte médico, los heridos fueron identificados como Luis Alberto Ayala Ciprián (25 años), con una lesión en la muñeca izquierda; Nelfi María Moreno (41), herida en el brazo izquierdo; Xiomara Peña Mejía (24), con una herida en el fémur derecho; Donilso Ciprián Clemente (62), con impacto en el antebrazo izquierdo; y Camilo Alberto Therán Díaz (19), quien sufrió heridas en el brazo derecho y la mano izquierda y fue remitido a una clínica en Sincelejo.

De acuerdo con versiones preliminares, varios invitados intentaron evitar que el agresor rematara a la víctima, pero este logró escapar antes de que llegara la Policía.

Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas

Unidades de la Policía de Córdoba y funcionarios judiciales se desplazaron hasta el centro asistencial Manexka, donde fueron atendidos los heridos, para recopilar información y adelantar las investigaciones.

Aunque las autoridades aún no confirman el móvil del ataque, trascendió que Pérez Mercado tenía anotaciones judiciales y habría sido mencionado en un panfleto amenazante. Por ello, no se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas.