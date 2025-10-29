Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un hombre en jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades como Hugués Adolfo Fernández Epinayú, quien residía en la comunidad wayuu Palenstu y se ganaba el sustento diario como mototaxista.

El crimen se registró en la mañana de este miércoles 29 de octubre, entre el sector de Cuatro Vías y la municipalidad fronteriza.

La información preliminar da cuenta que, el mencionado se movilizaba en su motocicleta cuando fue alcanzado por dos sujetos que se movilizaban en un mismo tipo de vehículo. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos y huyó junto a su cómplice.

Mientras los sicarios se alejaban, el baleado perdió el control de la moto y cayó violentamente contra el pavimento. Un médico que pasaba por el lugar lo auxilió y alertó a una ambulancia con paramédicos para que trasladara a Fernández a un centro asistencial, sin embargo, según el reporte de los galenos en turno, llegó sin signos vitales.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- de la Fiscalía realizaron los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a Medicina Legal.

De igual manera, investigadores del grupo de homicidios adelantan las labores para establecer los móviles y dar con la captura de los responsables.