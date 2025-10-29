Estados Unidos se encuentra en alerta luego de que un mono de laboratorio, contagiado con covid-19, herpes y hepatitis, se escapara en medio de un accidente de tránsito en el que chocó un camión que transportaba 21 ejemplares de estos, usados para experimentos científicos.

Los monos eran llevados desde Mississippi hacia un centro en Florida, cuando ocurrió el choque, el pasado 28 de octubre. De inmediato se encendieron las alarmas sanitarias, ya que, según información preliminar, otros ‘monos rhesus’, pertenecientes a la Universidad de Tulane, también se habrían escapado en la Interestatal 59.

Sin embargo, las autoridades locales informaron que ya lograron recapturar a todos los monos, excepto uno, por lo que solicitaron que “no intenten capturar ni tocar a estos monos. Pueden ser agresivos y transmitir enfermedades como la hepatitis C, el herpes y la COVID-19”, advirtió el sheriff Randy Johnson.

Asimismo, aseguró que: “seguimos buscando al mono que sigue suelto”. También pudo establecerse que 5 de los 21 monos fueron sacrificados por motivos de bioseguridad.

Por su parte, el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi, en conjunto con la policía local y una empresa de control de animales, continúa en la búsqueda del ejemplar que sigue desaparecido.

Por el momento, la vía donde ocurrió el accidente permanece parcialmente cerrada mientras se desarrollan las labores de limpieza y control.