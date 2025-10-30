Dennys Chica Fuentes, el alcalde del municipio de San Antero, Córdoba, afronta una nueva pérdida en su núcleo familiar. Uno de sus hijos falleció en un accidente de tránsito.

Leer también: Fiesta de quinceañero termina en tragedia tras ataque de sicario: dejó un muerto y cinco heridos

La dolorosa historia se le repite 7 años después, justo para la misma fecha y estando él ocupando el cargo de primera autoridad local.

En esta oportunidad, la víctima del accidente vial fue su hijo Giovanny quien la noche del martes 28 de octubre se desplazaba en su motocicleta por la vía que conecta con el municipio de Lorica cuando fue impactado por otro motociclista que al parecer estaba en estado de alicoramiento y que le habría invadido el carril. Fue tal el impacto entre las dos motos que el otro ciudadano, que era el joven Luis David Morelo, también falleció.

La primera vez que el alcalde de San Antero tuvo que afrontar la muerte de un hijo fue la madrugada del 29 de octubre del año 2018, en su primer mandato, cuando murió su hija Erlys Chica.

Importante: Cerraron temporalmente el servicio farmacéutico de la Clínica Cenem, en Montería

En aquella ocasión ella era la parrillera de una motocicleta conducida por el suboficial de la Infantería de Marina, Jhonatan Barrios Salazar, que también falleció.