La Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, cerró temporalmente el servicio farmacéutico de la Clínica Cenem, en la ciudad de Montería.

La decisión está amparada en las irregularidades que detectaron en desarrollo de una visita de inspección y control, que a su vez fue motivada por una denuncia remitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Gobernación de Córdoba

“Durante la visita se identificaron diferentes hallazgos. Esta situación motivó, y en estricto apego al marco normativo vigente, la aplicación inmediata de la medida de seguridad de cierre temporal del servicio farmacéutico”, reportó la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba.

El prestador debe acoger y poner en marcha las recomendaciones que le fueron realizadas en aras de que pueda abrir sus puertas una vez más.

Gobernación de Córdoba

En lo corrido del año 2025, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de Córdoba ha realizado 51 visitas inspectivas a prestadores de servicios de salud en el departamento, de las cuales 15 han derivado en la imposición de medidas de seguridad de cierre temporal.

Estas acciones, según la Secretaría, se desarrollan en el marco del Sistema Único de Garantía de la Calidad en Salud (SOGC), con el propósito de proteger la salud de la población cordobesa y de asegurar que los servicios se presten bajo condiciones de seguridad, pertinencia y cumplimiento normativo, de acuerdo con los estándares mínimos establecidos en el Sistema Único de Habilitación.