Hernán Yahir Aleán Flórez, un sucreño dedicado al oficio de cobradiario, perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró la tarde de este martes 28 de octubre en el municipio de Ovejas.

El hombre era el parrillero de una motocicleta Suzuki 150 de color amarillo y placa WJD-50H con la que habría colisionado contra un tractocamión en la Troncal de Occidente, a su paso por el municipio de Ovejas, en la reconocida curva La Santa.

La colisión lo dejó muy grave, al punto de perder parte de su pierna izquierda, pero quedó con vida, sin embargo fue durante la atención médica en el Hospital Universitario sede Corozal, antes Nuestra Señora de Las Mercedes, donde se produjo su deceso.

Las primeras versiones del evento vial dan cuenta que el camión habría invadido el carril de la moto.

Aleán Flórez era nativo de El Bagre (Antioquia) y residía en la ciudad de Sincelejo.

El conductor de la moto resultó lesionado y está internado en el

Hospital Universitario de Sincelejo.