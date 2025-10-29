El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, confirmó que en esta ciudad fue capturado un hombre que es solicitado en extradición por una corte de Texas, Estados Unidos, por tráfico de estupefacientes, conocido con el alias de ‘Roy’.

La detención, que según el oficial obedeció a todo un proceso de filigrana, muy cuidadoso, la hicieron efectiva en horas de la madrugada unidades de la Dijín y la DEA en el barrio El Recreo donde este habitaba bajo la fachada de ser empresario.

Policía Metropolitana de Montería/Cortesía Comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias.

“Esta persona mantenía una apariencia de comerciante y posee varios bienes aquí en la ciudad de Montería y el municipio de Cereté”, sostuvo el coronel Ruiz Arias durante una rueda de prensa este martes 28 de octubre.

Agregó que la captura de este actor criminal fue posible gracias a un proceso de investigación. Es señalado del envío de estupefacientes a través de lanchas rápidas hacia Estados Unidos.

