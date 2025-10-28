Un joven camionero perdió la vida durante una acción de delincuencial en la que fue víctima de disparos de arma de fuego en el área rural de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que el fallecido respondía al nombre de Fernando Luis Rentería Brito, de 25 años de edad.

El caso se registró en hora de la tarde de este lunes 28 de octubre, en jurisdicción del corregimiento de Cotoprix, en la vía entre la capital del departamento y el municipio de Albania.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba por el sector conduciendo un vehículo tipo camión, cuando fue interceptado por varios sujetos a bordo de motocicletas con el fin de, al parecer, despojarlo de sus pertenencias, pero al este oponer resistencia, uno de los individuos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir del lugar.

Transeúntes que se percataron de la situación, auxiliaron a la víctima y alertaron a una ambulancia con paramédicos que lo trasladaron a la sala de urgencias de la clínica Cedes, donde minutos después, los galenos en turno oficializaron su muerte a casusa de la gravedad de las heridas que sufrió en el episodio.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de investigación-CTI- de la Fiscalía y persona del grupo de homicidios de la Policía Nacional, llegaron hasta el lugar para recolectar evidencias que permitan dar con la captura de los responsables.