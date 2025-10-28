El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, expidió el Acuerdo N° 017 del 21 de octubre de 2025, mediante el cual aprobó el calendario electoral para la consulta estamentaria orientada a la designación del rector de la institución para el período 2026–2030, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo N° 009 del 28 de agosto de 2008.

En este sentido, fue designado rector Ad Hoc, Carlos Gilberto Hernández Martínez, quien actualmente se desempeña como director del programa de Matemáticas y Estadística, y quien ejercerá las funciones rectorales que tengan que ver con el proceso de designación del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2026–2030.

El rector Ad Hoc estará facultado para expedir los actos administrativos, resoluciones y certificaciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral, y podrá participar con voz, pero sin voto, en las sesiones del Consejo Superior Universitario en las que se aborden temas relacionados con dicho proceso electoral.

Cabe precisar que la designación, no interfiere en el ejercicio del cargo del actual rector Rober Romero Ramírez, quien continúa ejercicio de todas las funciones rectorales, a excepción de las que tengan que ver con la expedición de actos administrativos relacionados con el calendario electoral.