La Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, dio a conocer a toda la ciudadanía que este jueves 30 de octubre, se unirán al paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, para alzar una vez más su voz de protesta ante las debilidades que presenta actualmente el servicio de salud ofrecido al magisterio.

Según, el presidente de Aducesar, Jorge Luis Rivero Larios, la concentración inicial en la sede del barrio Dangond de Valledupar, a partir de las 7:30 de la mañana, y luego realizarán una movilización a la glorieta María Mulata, hacia La Ceiba, tomarán la calle 16 hasta la plaza de las banderas de la Gobernación del Cesar y finalizarán en la plaza Alfonso López.

El líder gremial expresó que exigen al Ministerio de Educación, la estabilización del nuevo modelo de contratación en salud para todos los maestros y maestras, como también para sus familiares afiliados.

Otras de las peticiones es la presentación de la ley de competencia por parte del Gobierno nacional ante el Congreso de la República, la cual garantiza mejores condiciones salariales e inversiones al sector educativo.

“Marcharemos para exigir por n-sima vez al Gobierno nacional, el pago de la Prima de Antigüedad a un número importante de docentes del municipio de Valledupar, del Decreto 2277, en cumplimiento del reciente fallo del Consejo de Estado”, indicó Jorge Luis Rivero Larios, presidente de Aducesar.

En cuanto al resto de los municipios del departamento, estos realizarán sus actividades de acuerdo a sus capacidades.