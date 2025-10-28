La edición 40 del Encuentro Nacional de Bandas (ENB) que se realiza en la ciudad de Sincelejo y que inicia en firme mañana miércoles 29 de octubre, le rinde homenaje al maestro Silvio Doria Fernández.

Es el actual director de la Orquesta Sinfónica de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), y en esta ocasión las directivas del ENB exaltan su vida dedicada a ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones a través de la música, salvaguardando el patrimonio sonoro del Caribe colombiano.

Destacan además su disciplina, liderazgo y vocación formadora, considerándolo un referente en el género bandístico, tanto que ha alcanzado reconocimientos en eventos nacionales e internacionales, entre ellos: Festival Nacional del Porro de San Pelayo (Córdoba), Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo, Festival Nacional de Bandas Folclóricas de Barrancabermeja, Festival de Bandas Musicales de Paipa (Boyacá), Festival Nacional del Bambuco en Tocancipá (Cundinamarca) y Encuentro Internacional de Bandas en Baule (Francia).

Silvio Doria Fernández es licenciado en música de la Universidad del Atlántico, especialista en proyectos de la Universidad Industrial de Santander y magister en administración educativa de la Universidad Manuela Beltrán.

Le reconocen su desempeño como gestor de proyectos, liderazgo y trabajo en equipo, motivación e inspiración, resolución de problemas y creatividad, con riguroso criterio para la preparación y selección de repertorios, además ha impulsado con éxito programas de formación musical, bandas sinfónicas y orquestas sinfónicas en el Magdalena Medio, Sur de Bolívar y en las cajas de compensación familiar de los departamentos de Santander, Córdoba y Sucre.

