El departamento de Córdoba se continúa consolidando como el líder de los eventos deportivos más importantes tanto en el ámbito nacional como internacional.

Lea también: Capturan a hijo de una fiscal de Barranquilla y a excoordinadora del CTI vinculados a red de corrupción judicial

Una muestra de ello es la realización continúa de competencias deportivas. Acaban de finalizar los VII Juegos Departamentales y Paradepartamentales de Córdoba.

Pero en esta oportunidad el departamento, bajo el liderazgo del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, se alista para recibir a las delegaciones que desde este sábado 1° de noviembre entran en competencias en el marco de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe que se extienden hasta el 10.

Lea también: Las dos versiones sobre ataque a cuchillo en vivienda de Carlos Meisel: ¿agresor bebió con las víctimas?

Este evento deportivo reunirá delegaciones de diferentes países del Caribe y Centroamérica, que competirán en las disciplinas de atletismo, paratletismo, natación, paranatación, judo, karate, levantamiento de pesas, tenis de mesa, taekwondo, baloncesto 3x3, boxeo y voleibol, en escenarios distribuidos entre la ciudad de Montería y el municipio de Cereté.

Sin duda es una oportunidad que además generará importantes beneficios económicos para el departamento, con la participación de empresas locales en servicios de alojamiento, alimentación, transporte, salud y logística. Además de que 220 voluntarios cordobeses harán parte del equipo organizador, fortaleciendo el sentido de pertenencia y servicio.

Lea también: Jhonier Leal, condenado por el crimen de su hermano y su madre, ahora pelea para quedarse con los bienes del estilista

En las últimas horas el mandatario cordobés invitó al sector empresarial a unirse a esta gran fiesta deportiva. Lo hizo en un encuentro que tuvo con representantes del gremio en las instalaciones del Centro de Convenciones de Montería, donde destacó la relevancia de este evento como una oportunidad para dinamizar la economía local, fortalecer el turismo y proyectar a Córdoba como un territorio capaz de acoger competencias deportivas internacionales.

“Córdoba será el corazón del Caribe. Queremos que cada empresario, cada familia y cada joven viva esta experiencia como suya. Porque aquí, donde el deporte y la cultura se abrazan, demostramos que Córdoba lo tiene todo”, concluyó el gobernador.