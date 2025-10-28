Cuatro años se cumplirán de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, por la que fue condenado Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas de este macabro asesinato que conmocionó al país en 2021.

Ahora, el medio hermano de los Leal, Carlos Andrés García, también en la cárcel, pero por otro caso por el que fue judicializado, denuncia que Jhonier desde la cárcel mueve sus hilos para quedarse con el patrimonio del peluquero.

“El mismo hombre que mató a mi mamá y a mi hermano ahora pretende quedarse con lo que no le pertenece”, le dijo García a la revista Semana mostrando su molestia por las acciones que pretendería emprender para tomar parte de los bienes.

Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, ambos asesinados por Jhonier.

“Yo, en mi ignorancia, pienso que un juez que esté en sus cabales no le va a dar ese aval”, espera Carlos Andrés que se enteró de las movidas de la defensa de su hermano por medio de su abogada, Érika Sanguinetti.

“’¿Cómo así?’, pregunté. A él no le toca nada. Tras de que mata a mi mamá y a mi hermano, quiere venir a pelear algo que por ley no le toca”, afirmó indignado.

Recordó que antes del doble asesinato, el hoy condenado le había expresado su carencia de dinero, algo que coincide con lo dicho por la justicia que consideró este factor económico como una de las motivaciones detrás del crimen ocurrido entre el 21 y 22 de noviembre de 2021.

Jhonier Leal cuando era capturado.

“Yo le dije: ‘Hermano, no le puedo ayudar porque estoy acá en la cárcel, pero dígale a Mauricio’. Y él me respondió: ‘No, Andrés, ese man –ni siquiera dijo mi hermano– dice que no tiene plata, pero para irse a gastar dinero con sus amigos y mi mamá, sí’. Él me había dicho que debía como 300 millones de pesos”, aseguró en conversación con mencionado medio capitalino.

Agregó, desde la cárcel, que ya no tiene contacto con Jhonier a quien considera como el único culpable del crimen y está convencido que quedarse con todos los bienes y el dinero del estilista era su principal objetivo con su muerte.

“Me gustaría enfrentar a Jhonier, confrontarlo y decirle de frente cómo tiene la osadía de venir a pelear algo sabiendo que él lo que hizo fue por eso. Sí me gustaría confrontarlo. Le preguntaría, además, por qué le quitó la vida a su propia mamá, sabiendo que ella nos amaba a los tres. Sentía celos, ya que ella prefería a Mauricio porque, como es bien sabido, él no gustaba de las mujeres”, cerró.