Este lunes 27 de octubre la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el área anticorrupción de la Dijín, capturó a tres personas que estarían vinculadas a una red de corrupción judicial, que operaba en Barranquilla, Atlántico.

Leer también: Un hombre muerto deja atentado en el sector 20 de Julio, en Baranoa

De acuerdo con el informe, lo implicados, aprovechándose de la información a la que tenían acceso, extorsionaban a personas de altos perfiles, pidiéndoles dinero a cambio de dejar de investigarlas.

Los detenidos fueron identificados como Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI Barranquilla; Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, y quien sería el denominado agente corruptor; y Yarin Ernesto Pareja Marimón, un investigador del CTI.

La fiscal Guerra es conocida por haber estado en procesos como el de la Universidad Metropolitana y el de Jesús Acevedo, excontralor de Barranquilla.

Fiscalía Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI Barranquilla.

En la investigación se determinó que, en julio de 2024, agentes del CTI realizaron diligencias judiciales en la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, con supuestas órdenes de la Policía Judicial, que terminaron siendo falsas. Los allanamientos se realizaron, de acuerdo a la Fiscalía, para obtener información contractual de la administración municipal.

Importante: Tiroteo frente a un OXXO en Las Delicias dejó tres heridos y dos capturados

Luego, con dicha información, los hoy capturados presionaron al alcalde de ese municipio Alfredo Navarro Manga exigiéndole la suma de 140 millones de pesos a cambio de no continuar con el proceso judicial por supuesta corrupción en la contratación.

Al parecer, estas capturas serían apenas las primeras dentro del caso que avanza en la Fiscalía. Los capturados serán imputados como presuntos responsables de los delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública.