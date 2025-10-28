Un intento de robo terminó en un tiroteo la noche del pasado viernes 24 de octubre en la calle 70 con carrera 43, barrio Las Delicias, norte de Barranquilla. El hecho ocurrió hacia las 9:35 p.m. frente a un OXXO, cuando cuatro sujetos armados intentaron despojar de sus pertenencias a tres hombres que departían en el lugar.

De acuerdo con el reporte policial, una de las víctimas reaccionó al ataque, lo que desató un intercambio de disparos entre los agresores y las personas que se encontraban en el sitio. Los delincuentes huyeron del lugar en una motocicleta.

Las víctimas del intento de asalto fueron identificadas como Iván Alberto Figueroa Rodríguez, de 71 años, arquitecto; Jairo Alfonso Ripoll Ahumada, de 40, comerciante; y Walter Andrés Arrieta López, de 20.

Todos sufrieron heridas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados a centros asistenciales. Según el informe médico, se encuentran estables.

De acuerdo con los detalles revelados por las autoridades: Figueroa Rodríguez presentó una herida en el antebrazo derecho; Ripoll Ahumada, una herida en el codo derecho y Arrieta López, una herida en el glúteo.

Los presuntos asaltantes también resultaron heridos

Minutos después del tiroteo, dos jóvenes ingresaron al Hospital El Bosque afirmando que habían sido lesionados por disparos desde una motocicleta. Sin embargo, tras las verificaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se estableció que se trataba de dos de los presuntos responsables del intento de robo en Las Delicias.

Los capturados fueron identificados como: Camilo Andrés Caraballo San Martín, de 20 años, con heridas en el tórax anterior y brazo izquierdo, quien permanece bajo custodia médica en el Hospital de Barranquilla; y Aldair Junior Solano López, también de 20 años, con heridas en el hombro izquierdo y tórax posterior, quien fue puesto a disposición de la URI de la Fiscalía.

El caso está a cargo de la Sijín – Unidad de Vida y el grupo de inteligencia SIPOL, que adelantan las investigaciones para determinar la identidad de los otros dos implicados que habrían huido en motocicleta.

La Policía indicó que el cuadrante 2-4-19 del Distrito 2 – Estación Centro Histórico atendió la emergencia y continúa con labores de búsqueda y recolección de pruebas.