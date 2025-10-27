En el sector conocido como ‘Rincón Guapo’ fue asesinado un hombre de 36 años por dos sujetos en moto. El crimen se perpetró en horas de la mañana de este domingo 26 de octubre en el barrio Las Malvinas, localidad Suroccidente de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Pedro Luis Polo Herrera, quien se desempeñaba como mototaxista.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, Polo Herrera se encontraba caminando por la calle 98C con carrera 6D a eso de las 7:26 a.m., cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó una ráfaga de disparos para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras ser tiroteado, los vecinos del sector auxiliaron a la víctima y las trasladaron hasta la Clínica San Ignacio. Sin embargo, los médicos de turno informaron que, siendo las 4:30 p. m., el hombre había fallecido a causa de la gravedad de las lesiones.

EL HERALDO conoció que el occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes.

Según los testigos, el autor del atentado sicarial sería un sujeto conocido bajo el alias de Heloi.

Asimismo, Inteligencia reveló que, al parecer, los hechos se habrían presentado como retaliación por un accidente tránsito que había ocurrido hace aproximadamente un mes, donde el hermano de ‘Heloi’ se movilizaba en una moto con la víctima y perdió la vida.