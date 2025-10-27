Un fuerte incendio se presentó en la noche de este domingo 26 de octubre en el barrio El Bosque, en el sector La Piragua, en la calle 63b con carrera 10, al suroccidente de Barranquilla.

Según los primeros reportes de los vecinos del sector, las llamas avanzan rapidamente y generan enormes columnas de humo que son visibles desde varios puntos del sector.

Tras varios minutos de angustias entre los habitantes, unidades del Cuerpo de Bomberos y ambulancias ya hacen presencia en el lugar de los hechos para atender la emergencia y controlar las llamas.

Hasta el momento no se ha reportado sobre personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Las autoridades competentes acordonaron el área mientras avanzan las labores de contención y verificación.