Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 26 de octubre en la vía La Cordialidad, en el sentido Galapa – Barranquilla, donde una camioneta del Ejército Nacional colisionó contra un poste de energía.

Leer más: Jóvenes en moto chocan contra un furgón en la Vía Oriental: uno murió

Según información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho ocurrió a las 4:18 de la madrugada, cuando el Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla reportó que un vehículo institucional perteneciente al Ejército Nacional había impactado violentamente contra poste diagonal a la empresa Cementos Ultracem.

El conductor, miembro del Ejército Nacional, quedó atrapado entre la estructura de hierro y la latonería del vehículo, presentando heridas y laceraciones.

Los uniformados del Cuerpo de Bomberos intervinieron usando herramientas especializadas, como la mandíbula de la vida, para cortar el hierro y liberar al conductor sin agravar sus heridas.

Tras ser rescatado, el conductor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica.