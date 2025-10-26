En horas de la tarde de este sábado 25 de octubre se registró un accidente de tránsito en la Vía Oriental entre una moto y furgón, mismo que dejó como saldo un joven muerto y otro herido.

El occiso fue identificado como Eduardo Charris Truyol; mientras que el herido responde al nombre de Freddy Salado Rúa.

Según los testigos, a eso de las 6:20 p. m., ambos jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta por el kilómetro 60, a la altura del sector conocido como la 21 en jurisdicción del municipio de Palmar de Varela, Atlántico.

En ese momento, los transeúntes manifestaron que las víctimas, al parecer, perdieron el control del vehículo y chocaron contra un furgón.

Tras el siniestro, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a la Clínica Campbell de Malambo. Sin embargo, médicos de turno informaron minutos después que Charris Truyol había fallecido a causa de la gravedad de sus lesiones.

El joven registraba una fractura de fémur y una herida a la altura de la mejilla izquierda.

Por su parte, Salado Rúa presenta politraumatismos en múltiples partes del cuerpo, permaneciendo bajo pronóstico reservado.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro y con ello las responsabilidades de los implicados en el accidente.