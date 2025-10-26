Durante la tarde de este sábado 25 de octubre se registró un fatal accidente de tránsito en el sector conocido como la Vía 40, en jurisdicción del municipio de Usiacurí, Atlántico, que cobró la vida de un motociclista.

Leer más: Hombre ingresa a la casa de su exnovia y mata a su pareja a cuchillo en Carlos Meisel

La víctima fue identificada como Bladimir Hernández Colina, quien se desplazaba en una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo y colisionó contra el pavimento, sufriendo un fuerte impacto que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Vecinos del sector, alarmados por el estruendo, salieron de sus viviendas para intentar auxiliar al conductor. Sin embargo, al acercarse, estos se percataron que no presentaba signos vitales.

Minutos después, uniformados de la Policía Nacional y personal del Tránsito del Atlántico hicieron presencia en el lugar del choque para realizar la inspección técnica del cadáver y su posterior levantamiento para establecer las causas del siniestro.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, usar los elementos de protección y mantener la precaución en las vías.