Entre gritos y alaridos despertaron este domingo 26 de octubre los habitantes del barrio Carlos Meisel, esto luego de que un sujeto ingresara a la casa de su exnovia para luego asesinar a cuchillo a la pareja de la mujer.

Leer más: Hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en La Sierrita

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Luis Peralta. La lesionada responde al nombre de Alexandra Agamez Pérez, de 24 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, siendo las 5:45 a. m., las víctimas se encontraban descansando en el interior de una vivienda, ubicada en la carrera 24B con calle 75B-14.

En ese momento, el sujeto se escabulló por la entrada de la residencia. Acto seguido, ingresó a la habitación donde dormía la pareja y, sin mediar palabra, se lanzó contra el hombre y le propinó varias puñaladas con cuchillo, hasta causarle la muerte.

En medio del ataque, el agresor también se abalanzó contra la mujer y le provocó varias lesiones, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Tras escuchar los gritos de la mujer, los vecinos del sector corrieron en dirección de la residencia y la auxiliaron, trasladándola hasta el Nuevo Hospital Barranquilla, donde permanece en estado crítico.

Por su parte, Luis Peralta falleció en el lugar de los hechos a causa de las mortales heridas que recibió.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del sujeto y lograr su captura.