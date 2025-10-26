Un atentado sicarial dejó como saldo un hombre muerto tras ser atacado a bala por unos sicarios en moto. El hecho de sangre se registró en horas de la noche de este sábado 25 de octubre en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada como Angelo Jesús Rodríguez López, de 30 años de edad y de nacionalidad venezolana.

Según el informe de la Policía, siendo las 10:54 p. m., Rodríguez se encontraba caminando por la carrera 5A1 con calle 55 cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó un mortal disparo en la cabeza para posteriormente darse a la fuga con su cómplice con rumbo desconocido.

Malherido, la víctima fue trasladada hasta la Clínica San Ignacio donde minutos después fallece por la gravedad de la herida.

Hasta el momento se desconoce los móviles de este homicidio. La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los hechos.