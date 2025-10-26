Un hombre fue asesinado de nueve balazos por un sicario cuando se encontraba departiendo en plena vía pública. El hecho de sangre ocurrió al mediodía de este domingo 26 de octubre en el barrio Los Almendros, municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Walter Rafael Polo Zúñiga, quien se dedicaba a cobradiario.

De acuerdo con el reporte de la Policía, a eso de las 12:40 p. m., Polo Zúñiga se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en la calle 81A con carrera 18E-82 en compañía de otros sujetos.

En ese momento fue abordado por un sujeto que, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le disparó a rafagazos, causándole la muerte en el lugar de los hechos, para posteriormente darse a la huida.

Malherido, los vecinos del sector trasladaron a la víctima hasta la Clínica Los Almendros, donde los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales a causa de las lesiones.

EL HERALDO conoció que al occiso le figuraban dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego.

Por su parte, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se pronunció frente a los hechos criticando el negativo suceso.

“Rechazamos categóricamente los hechos violentos ocurridos en el barrio Los Almendros, donde perdió la vida el ciudadano Walter Rafael Polo Zúñiga. Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y allegados.

Investigadores especializados de la SIJIN y SIPOL adelantan las labores investigativas y de inteligencia necesarias para identificar, ubicar y capturar al responsable de este lamentable hecho.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los barranquilleros. No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los autores de este crimen”, sentenció Urrego.