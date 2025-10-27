Durante la noche del pasado sábado 25 de octubre se registró un trágico accidente de tránsito en la Troncal del Caribe, a la altura de la rotonda de La Piragua, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, que cobró la vida de un menor de edad y causó profunda conmoción entre la comunidad.

La víctima fatal fue identificada como Aciel Parejo, de 12 años, hijo del reconocido docente y rector de la Institución Educativa Bodega de Betel, Yasir Parejo, quien conducía la motocicleta en la que ambos regresaban a casa tras compartir una tarde en el centro comercial Buenavista, en Santa Marta.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el educador se movilizaba con su hijo en calidad de parrillero en una motocicleta Auteco TVS de placa LGM49G, cuando, por causas que están siendo investigadas, perdió el control del vehículo y ambos cayeron abruptamente sobre el pavimento.

En ese instante, un camión recolector de la empresa Atesa, de placas SPP055, que transitaba por el sector, no logró detenerse a tiempo debido a la velocidad con la que se desplazaba y arrolló al menor, quien murió de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas.

Testigos relataron que el padre, en estado de shock, se aferraba al cuerpo de su hijo mientras este pedía auxilio. Varios conductores que circulaban por la vía detuvieron sus vehículos para intentar brindar ayuda; sin embargo, el niño ya no presentaba signos vitales.

Al lugar hicieron presencia unidades de la Policía Nacional y agentes de Tránsito, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y coordinaron su traslado a Medicina Legal. El docente, conmocionado por lo ocurrido, recibió atención médica en el sitio y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para valoración.

La conductora del camión recolector se entregó voluntariamente ante la Policía Antinarcóticos y quedó a disposición de las autoridades para realizar el debido proceso.