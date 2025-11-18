Las autoridades de Santa Marta confirmaron la muerte de María Luisa Pérez, una joven de 16 años que había resultado gravemente herida en un accidente de tránsito registrado en la avenida del Río.

El siniestro se registró en horas de la madrugada del día lunes 17 de noviembre, cuando la menor se movilizaba como acompañante en una motocicleta conducida por otra adolescente, cuya identidad no ha sido revelada.

Ambos fueron trasladados a una clínica local, donde el equipo médico les brindó atención especializada debido a la gravedad de las lesiones.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la condición de María Luisa se complicó con el pasar de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento en horas de la mañana del mismo día.

Su acompañante permanece aún bajo observación y con pronóstico reservado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la motocicleta habría chocado contra un poste, aunque la Policía de Tránsito continúa adelantando las investigaciones para precisar las circunstancias del siniestro y determinar posibles responsabilidades.