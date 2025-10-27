Siendo la 1:30 de la madrugada de este lunes 27 de octubre se registró un trágico accidente de tránsito en la urbanización Ciudad del Puerto, en el municipio de Soledad, que cobró la vida de un motociclista y dejó un lesionado.

Leer más: Las dos versiones sobre ataque a cuchillo en vivienda de Carlos Meisel: ¿agresor bebió con las víctimas?

La víctima fue identificada como Anderson Olivero Salgado, mientras que la persona que lo acompañaba aún no ha sido identificado por las autoridades.

El hecho ocurrió en la calle 41 con carrera 19, a pocos metros de la entrada del conjunto residencial Puerta Gaita en el municipio de Soledad.

Según versiones preliminares por testigos, dos hombres se desplazaban en una motocicleta de placas MVI 47 G cuando, por causas que están siendo investigadas, el conductor perdió el control del vehículo e impactaron violentamente contra un andén.

Residentes del sector salieron auxiliar a las víctimas cuando estos se encontraban tendidos sobre el pavimento, pero se dieron cuenta que Oliveros Salgado, ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, el acompañante sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser llevado de inmediato a un centro asistencial

Uniformados de la Policía de Tránsito y funcionarios de Tránsito de Soledad llegaron al lugar para adelantar la respectiva inspección y levantamiento del cuerpo.