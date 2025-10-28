La tranquilidad que había en el sector de 20 de Julio, en el municipio de Baranoa, se vio perturbada con el asesinato de un hombre mientras se movilizaba en un motocarro.

La víctima, que fue identificada por testigos del hecho criminal como Luis Felipe Orozco Pérez, recibió tres impactos de bala por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Orozco Pérez fue interceptado por los dos criminales cuando se desplazaba en un motocarro por el mencionado sector en inmediaciones de la vía que de 20 de Julio conecta a Polonuevo, muy cerca del antiguo estadero de Los Gordos.

Tras ser impactado por las tres balas, Luis Felipe fue trasladado de inmediato a la clínica Reina Catalina, de Baranoa, sin embargo, al centro asistencial llegó sin signos vitales.

Tiroteo frente a un OXXO en Las Delicias dejó tres heridos y dos capturados

Un intento de robo terminó en un tiroteo la noche del pasado viernes 24 de octubre en la calle 70 con carrera 43, barrio Las Delicias, norte de Barranquilla. El hecho ocurrió hacia las 9:35 p.m. frente a un OXXO, cuando cuatro sujetos armados intentaron despojar de sus pertenencias a tres hombres que departían en el lugar.

De acuerdo con el reporte policial, una de las víctimas reaccionó al ataque, lo que desató un intercambio de disparos entre los agresores y las personas que se encontraban en el sitio. Los delincuentes huyeron del lugar en una motocicleta.

Las víctimas del intento de asalto fueron identificadas como Iván Alberto Figueroa Rodríguez, de 71 años, arquitecto; Jairo Alfonso Ripoll Ahumada, de 40, comerciante; y Walter Andrés Arrieta López, de 20.

Todos sufrieron heridas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados a centros asistenciales. Según el informe médico, se encuentran estables.

De acuerdo con los detalles revelados por las autoridades: Figueroa Rodríguez presentó una herida en el antebrazo derecho; Ripoll Ahumada, una herida en el codo derecho y Arrieta López, una herida en el glúteo.