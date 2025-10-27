Para avanzar con las obras para la mejora del servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida anunció a los usuarios que este martes 28 de octubre se realizarán labores.

En el municipio de Palmar de Varela, en la carrera 8 con la calle 4, se realizarán obras en el barrio Bolívar en el horario de 8:45 a las 12:00 del mediodía y en la carrera 7 con la calle 6 en el barrio San Juan, hay trabajos programados entre la 1:00 de la tarde y las 4:15 de la tarde.

Mientras tanto, en la carrera 12 con la calle 3, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, hay obras programadas entre las 8:10 de la mañana y las 4:10 de la tarde.

Para el caso del sector de la carrera 5 con la calle 1A en el centro de Sabanagrande hay trabajos menores, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Finalmente, se cambiará un poste en la calle 105 con la carrera 13 en el barrio La Paz en Barranquilla, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.