Con un repertorio variado entre lo tropical y lo clásico del porro sabanero, la Orquesta de la Universidad de Córdoba, que dirige el maestro José Carlos Vergara Orozco, ganó el Festival Nacional Universitario de Orquestas ASCUN 2025, desarrollado en Bucaramanga.

Leer también: Córdoba es sede de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe

La agrupación, conformada por estudiantes de distintos programas académicos de la alma máter, representó a las universidades del Nodo Caribe y compitió con el talento de otras 9 agrupaciones de instituciones de distintas regiones del país.

La orquesta de la Unicórdoba ganó además la mejor cuerda de Brass (instrumentos de viento), bajo la ejecución de Andrés David Díaz Romero, Carlos Alfredo Berrocal Navarro, Saúl David Avilés Martínez, Juan Elías Márquez Arnedo, Jorge Luis Petro Ortiz, Camilo Ernesto Orozco Correa y Jesús David Romero Soto.

Igualmente obtuvo el primer lugar en mejor cuerda de voz con las vocalistas Lulys Karina Salgado Pereira, Sara Esther Narváez Cordero, Juan Guillermo Moreno Rivera e Iván Leonardo López Martínez.

Importante: Hijo de madre comunitaria es el candidato a la cámara de Córdoba con más votos en la consulta del Pacto Histórico

El coordinador del Área Cultural de la Oficina de Bienestar Universitario en Unicórdoba, José Gregorio Guzmán Yánez, resaltó la disciplina constante de los muchachos, hombres y mujeres que conforman la agrupación, para responder a los ensayos, arreglos y demás compromisos artísticos a escala institucional.

“Es de mucha complacencia para la universidad y para Bienestar Universitario este primer lugar, nuestra orquesta representó al Nodo Caribe en formato tropical; este es el máximo galardón a escala universitaria en el país”, sostuvo Guzmán Yánez.