Luis Fernando Ballesteros Meza, el hijo de una madre comunitaria y de un vendedor de plátanos en el departamento de Córdoba, fue el candidato a la Cámara de Representantes con la mayor votación en la consulta interna del Pacto Histórico celebrada ayer domingo 26 de octubre.

Logró 46.692 votos equivalentes al 35% de total de la consulta popular de la Cámara en este departamento, que fue de 133.869. Le siguió en votos Miguel Martin Peña con 31.575.

Su victoria no solo lo posiciona como el candidato oficial de la coalición, sino que es ya un símbolo de la creciente vocación de poder de los movimientos populares en una región con casas políticas tradicionales cuyos integrantes en la mañana de este lunes 27 de octubre se encontraron en las redes sociales con una postal a través de la cual Ballesteros agradece a los más de 46 mil ciudadanos que lo apoyaron.

“Sabían que me comprometo a no defraudarlos en la representación que hoy se ve reflejada en las urnas. Queda demostrado que un hijo del pueblo, de la base popular, sí puede ser representante”, le dijo el candidato al centenar de personas que lo acompañaba la noche del domingo a conocer los resultados de la Registraduría.

A su vez, le dedicó el triunfo a las bases populares que lo apoyaron, en especial a la lideresa social y política, Yalenis Mazón, fundadora del movimiento nacional Los Sin Techos y Sin Tierras, que impulsa las viviendas por autoconstrucción en la ciudad de Montería.

Finalmente, Luis Fernando Ballesteros Meza le hizo un llamado a la unidad a todos los sectores alternativos para consolidar una fuerza capaz de desafiar a las élites tradicionales en las próximas elecciones.