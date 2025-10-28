En representación del departamento de La Guajira, los chefs Roberto Bermúdez y Zayda Cotes, participaron en el Encuentro Nacional de Cocinas Indígenas: Sabores, Saberes y Sonidos, realizado del 23 al 25 de octubre en Leticia, Amazonas.

Los especialistas llevaron hasta el extremo sur del país, los sabores y saberes de la cocina wayuu, compartiendo su riqueza culinaria en los “mano a mano” gastronómicos y en los círculos de saberes con cocineros tradicionales de toda Colombia y del Perú, país invitado al encuentro.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, reunió a representantes de más de 18 departamentos, en un espacio de diálogo, aprendizaje y fortalecimiento de las tradiciones gastronómicas ancestrales.

Al respecto, Roberto Bermúdez, chef guajiro participante del evento, expresó que, “estuvimos en representación de nuestra etnia wayuu, conociendo los ingredientes, recetas y significados que cada comunidad guarda en su cultura gastronómica. Fue una experiencia enriquecedora, llena de aprendizaje y orgullo por lo nuestro”.

Durante los tres días de actividades, el encuentro incluyó talleres, conversatorios, ferias de productos locales y muestras culturales que exaltaron la diversidad y la identidad de los pueblos originarios del país.

Por su parte, el director departamental de Turismo, Rafael Zúñiga, destacó que “este tipo de encuentros fortalecen los procesos de promoción del turismo cultural y gastronómico de La Guajira, permitiendo mostrar al país y al mundo la herencia viva de nuestras comunidades y consolidar alianzas para el desarrollo sostenible del sector”.

Con esta participación, la Gobernación de La Guajira, continúa impulsando el turismo cultural y la salvaguardia de los saberes tradicionales, proyectando al departamento como un destino diverso, donde los sabores ancestrales y la calidez de su gente se convierten en una experiencia que todos deben descubrir.