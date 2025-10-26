Un hombre muerto y otro herido fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Mauricio Patiño.

El siniestro vial se registró en horas de la tarde de este domingo 26 de octubre, en calle 70 con carrera 11b, jurisdicción del barrio Dividivi, sector de la Calle Ancha.

Según la información preliminar, Patiño se movilizaba en una motocicleta Pulsar de color blanco, cuando se encontró y chocó con el conductor de una bicicleta.

Al perder el control del vehículo de dos ruedas, cayó en el pavimento y se golpeó la cabeza con el boulevard de la vía. El fuerte impacto le causó la muerte en el acto, mientras que el herido, un indígena de la etnia wayuu, fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde hasta el cierre de esta edición permanecía internado.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, realizó los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis de siniestro.