En las últimas horas fue reportado el asesinato con arma de fuego de un joven de la etnia indígena arhuaca, en el área rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Duber Elias Chaparro Izquierdo, de 27 años de edad, quien era conocido como un hombre trabajador y comprometido con las labores del campo.

El homicidio se registró a las 2:16 de la madrugada de este sábado 25 de octubre en el corregimiento La Honda, cerca de la finca El Planal.

Según la información preliminar, el nativo se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público, cuando en un altercado con otro individuo, éste sacó un arma de fuego y le propinó un disparo a la altura de la cabeza, en el sector del rostro y huyó del lugar.

Por su parte, Chaparro Izquierdo, malherido fue auxiliado por los presentes que lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Camilo Villazón Pumarejo, donde de acuerdo al informe médico, llegó sin signos vitales.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se encargaron de los actos urgentes e inspección.

Respecto a los móviles del homicidio, investigadores de la Sijín y la Sipol adelantan las labores para establecerlos y dar con la captura del responsable.