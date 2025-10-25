Para garantizar el normal desarrollo de las consultas internas e interpartidistas, el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán expidió el decreto 1065 del 23 de octubre de 2025, mediante el cual se establecen disposiciones en materia de orden público, propaganda electoral, movilidad y transporte antes, durante y después de la jornada democrática del domingo 26 de octubre.

Entre las principales medidas, se destaca la prohibición de toda clase de propaganda, manifestaciones y entrevistas con fines político-electorales durante el día de las elecciones. Así mismo, se restringe el uso de celulares, cámaras o dispositivos de grabación dentro de los puestos de votación, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, salvo autorización de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De igual manera, se prohíbe el transporte de escombros, basuras, cilindros de gas y materiales de arrastre desde las 6:00 de la tarde del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27, incluso, las empresas de transporte público deberán operar con, al menos, el 80 % de su flota durante el horario de votación, garantizando el desplazamiento de los ciudadanos a sus respectivos puntos de sufragio.

Sobre estas medidas, el secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, aseguró que no se aplicará Ley Seca en el municipio, confiando en la responsabilidad de los vallenatos.

“Hemos dispuesto todas las acciones institucionales necesarias para que la jornada transcurra con tranquilidad. Confiamos en el buen comportamiento de la ciudadanía y en el trabajo articulado con las autoridades para mantener el orden y la convivencia”, dijo el funcionario.

