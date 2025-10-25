Dos jóvenes perdieron la vida y otro resultó gravemente herido al protagonizar un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Leer más: Habló el dueño del restaurante donde una clienta golpeó a la mesera en Valledupar

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Emilio Molina Rodríguez, de 21 años y Franklin Antonio Peralta Uriana, de 23 años, ambos residentes en la capital del departamento.

El siniestro vial se registró en horas de la madrugada de este sábado 25 de octubre, sobre la calle 15 o avenida El Progreso, con carrera 40, en la vía que comunica con Santa Marta, Magdalena.

No olvide leer: Familia wayuu exige atención digna para adulto hospitalizado en Barranquilla

Según la información preliminar, los tres jóvenes se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando chocaron de frente contra un automóvil que venía en sentido contrario.

El fuerte impacto les causó la muerte en el acto a los mencionados, mientras que minutos después, transeúntes alertaron a una ambulancia con paramédicos que trasladaron al sobreviviente a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Lea además: Enviaron a prisión a feminicida en Sucre: quemó viva a su pareja sentimental

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de Tránsito Distrital, se encargaron de los actos urgentes e inspección a los cadáveres que fueron trasladados a la sede de Medina Legal y Ciencias Forenses. De igual manera, adelantaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y establecer responsabilidades.