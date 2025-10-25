Compartir:
Por:  Julio César González

Dos jóvenes perdieron la vida y otro resultó gravemente herido al protagonizar un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Leer más: Habló el dueño del restaurante donde una clienta golpeó a la mesera en Valledupar

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Emilio Molina Rodríguez, de 21 años y Franklin Antonio Peralta Uriana, de 23 años, ambos residentes en la capital del departamento.

Interceptan lancha con 650 kilos de cocaína y marihuana cerca del Cabo de la Vela, La Guajira

El siniestro vial se registró en horas de la madrugada de este sábado 25 de octubre, sobre la calle 15 o avenida El Progreso, con carrera 40, en la vía que comunica con Santa Marta, Magdalena.

No olvide leer: Familia wayuu exige atención digna para adulto hospitalizado en Barranquilla

Según la información preliminar, los tres jóvenes se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando chocaron de frente contra un automóvil que venía en sentido contrario.

El fuerte impacto les causó la muerte en el acto a los mencionados, mientras que minutos después, transeúntes alertaron a una ambulancia con paramédicos que trasladaron al sobreviviente a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Lea además: Enviaron a prisión a feminicida en Sucre: quemó viva a su pareja sentimental

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de Tránsito Distrital, se encargaron de los actos urgentes e inspección a los cadáveres que fueron trasladados a la sede de Medina Legal y Ciencias Forenses. De igual manera, adelantaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y establecer responsabilidades.