La familia de Claudio Fernández Ipuana, proveniente de la comunidad inde Matnachon, en el municipio de Uribia, se trasladó hasta Barranquilla (Atlántico) para acompañarlo y exigir una atención humanizada, luego de más de 45 días de espera sin recibir el procedimiento quirúrgico que necesita con urgencia.

El indígena de la etnia wayuu, de 63 años, había sido remitido desde La Guajira al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde permaneció hospitalizado cerca de mes y medio, presuntamente sin que la EPSI Dusakawi garantizara la cirugía recomendada por los especialistas. Tras la insistencia de su familia y las gestiones de organizaciones defensoras de derechos humanos, el paciente fue finalmente trasladado a la Clínica Bonnadona, en la capital del Atlántico.

Sin embargo, su situación no ha mejorado. Los familiares denuncian que, a pesar de la gravedad de su estado, no ha recibido la atención prioritaria que requiere y cada día su salud se deteriora más.

Desde este jueves 23 octubre realizan un pequeño plantón frente a la clínica Bonnadona como acto de protesta pacífica, pidiendo a las autoridades y al personal médico una atención más humana e inmediata.

La situación ha sido especialmente difícil para ellos, pues no cuentan con un lugar donde hospedarse y enfrentan barreras lingüísticas —ya que algunos no dominan bien el español.

Visiblemente angustiado, Nicanor Fernández Bouriyú, uno de los hijos del paciente, expresó que. “Le pedimos a Dusakawi que nos dé respuestas, que se pronuncien y nos digan qué va a pasar con mi papá”.

Sus allegados aseguran que hasta el momento no le han brindado una atención digna y que el mayor continúa en una sala hospitalaria sin los cuidados necesarios. Señalan que la falta de información médica, la ausencia de acompañamiento institucional y las demoras en los procedimientos ponen en riesgo su vida.

Finalmente, hacen un llamado urgente al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho fundamental a la salud y a la vida del indígena.