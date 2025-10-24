Un hombre de origen extranjero murió luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Manuel Emilio de Jesús Cocco Rodríguez, de 42 años de edad, natural del país de República Dominicana.

Leer más: A partir de este viernes rige en el país nuevo precio de la gasolina y el ACPM

El siniestro vial se registró en la tarde de este jueves 23 de octubre, en la vía que del municipio de Fonseca conduce a Barrancas.

De acuerdo con la información preliminar, Cocco Rodríguez se movilizaba en una motocicleta detrás de un vehículo de carga pesada, que transportaba varillas metálicas.

De un momento a otro, el conductor del vehículo pesado frenó y una de las barras delgadas se le incrustó en el cuello al ciudadano dominicano, quien se distrajo y no logró detenerse.

Instantes después, transeúntes que se percataron de lo sucedido, alertaron a una ambulancia con paramédicos, quienes trasladaron al hombre a la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Pilar, en Barrancas.

Ver también: Petro minimiza impacto de suspensión de ayuda de EE. UU.: ‘No he visto un solo dólar en el presupuesto de Colombia’

Debido a la gravedad de la herida, tuvo que ser remitido hacia un centro asistencial de mayor nivel en el municipio de San Juan de Cesar, pero en el trayecto sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que tuvieron que desviarse hasta el hospital San Agustín de Fonseca, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó la inspección del cadáver, que fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local.