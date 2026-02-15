En una operación humanitaria desarrollada en zona de alta montaña, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó la evacuación aeromédica de un ciudadano estadounidense que requería atención médica urgente en la Sierra Nevada de Santa Marta, garantizando su traslado seguro hacia un centro asistencial de mayor complejidad.

La misión se efectuó por requerimiento del CRUE del Magdalena en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), lo que permitió una respuesta oportuna y eficaz ante la emergencia presentada en esta región de difícil acceso.

Fuerza Aeroespacial de Colombia /Cortesía

El paciente fue transportado a bordo de un helicóptero Huey II, aeronave configurada para operaciones de evacuación aeromédica, junto con personal médico militar del Comando Aéreo de Combate No.3, encargado de monitorear permanentemente los signos vitales, así como la estabilización clínica durante el trayecto aéreo.

Para llegar al punto, en el resguardo indígena Nabusimake en la Sierra Nevada de Santa Marta ubicado a unos 6.500 pies de altura, área confinada, y con condiciones meteorológicas adversas y de nubosidad en el área de operaciones, se requirió de destreza y proeficiencia por parte de la tripulación para llevar a cabo la evacuación del paciente de una forma segura.

Finalmente, el ciudadano extranjero fue trasladado hasta la ciudad de Santa Marta, donde fue entregado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.