Los estragos de los frentes fríos que han azotado al país en las dos últimas semanas ya dejan más de 224 mil ciudadanos damnificados en 25 de los 30 municipios que conforman el departamento de Córdoba.

Montería, su capital, se cuenta entre las impactadas. Tiene a más de 5 mil personas en albergues en la zona urbana y otros tantos en la ruralidad.

Hay, de acuerdo a censos oficiales, 3 mil reses desaparecidas y 31 mil 800 productores afectados. Además de 2 mil 300 animales, en especial perros y gatos, recuperados que, en su mayoría esperan ser adoptados.

Cortesía

A esto se suman las afectaciones en la movilidad, y para superar esta emergencia en especial, la gobernación de Córdoba trabaja, con maquinaria amarrilla, en la recuperación de la movilidad en zonas rurales y en la optimización de la sección hidráulica de canales.

Durante los últimos cuatro días han acumulado más de 250 horas de operación, en intervenciones priorizadas de acuerdo con los requerimientos recibidos a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), instancia desde la cual coordinan la respuesta institucional para atender afectaciones y reducir el impacto generado por las lluvias.

Las principales labores realizadas por municipio son:

San Pelayo: control de desbordamientos en el caño La Caimanera.

San Bernardo del Viento: limpieza de sectores obstruidos por los sedimentos en la desembocadura del Caño La Balsa y caño de La Camaronera.

Puerto Escondido: limpieza de canales en vías rurales cercanas a la Institución Educativa El Planchón y transporte de material granular para rehabilitación de la red vial terciaria afectada.

Los Córdobas (corregimiento El Ébano): retiro de sedimentos en vías principales y despejes de vías terciarias en corregimiento de Barranquillita.

Pueblo Nuevo (vereda La Cintura): transporte y descarga de material para reforzar obras de mitigación y se están movilizando maquinaria para rehabilitación vial afectada.

Lorica: Limpieza de canales en el sector del puente El Moro en la marguen izquierda.

Con la maquinaria amarrilla como excavadoras de orugas, pajaritas y volquetas dobletroque y sencillas, realizan acciones de mitigación y reducción de emergencias asociadas a inundaciones en puntos críticos; recuperación de la movilidad en vías rurales y mejoramiento de las condiciones de tránsito y transporte de materiales para reforzar obras orientadas a la mitigación del riesgo.

Cortesía

Igualmente, la gobernación de Córdoba envió camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua potable en comunidades vulnerables, como parte de la respuesta a la emergencia.

En los municipios como Los Córdobas (sector El Ébano), Puerto Libertador (incluyendo Puerto Franco y Playa Rica), Puerto Escondido y Tierralta entregaron más de 400.000 litros de agua.

El gobierno departamental reafirma su compromiso con la protección de las comunidades y la mejora de la infraestructura vial, garantizando acciones oportunas y efectivas para responder a las emergencias y reducir el riesgo en el departamento en medio de las emergencias causadas por inundaciones.