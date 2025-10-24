En horas de la noche de este jueves 23 de octubre, se registró un accidente de tránsito en el que perdió la vida un hombre en jurisdicción del distrito de Riohacha, La Guajira.

Leer más: Dos hombres muertos y una mujer herida deja ataque a bala en Manaure, La Guajira

La víctima es una persona perteneciente a la etnia wayuu, quien hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades; vestía camiseta blanca con mangas negras y pantalón negro.

El siniestro vial se registró en frente de la sede principal de la Universidad de La Guajira, sobre la carretera nacional (Troncal del Caribe).

No olvide leer: El pueblo arhuaco, dividido por elección del cabildo gobernador: los mamos exigen al Estado cumplir sentencia

Según la información preliminar, el nativo se movilizaba en una motocicleta cuando fue atropellada por un camión cisterna; impacto que le causó la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido bocarriba en medio de la vía.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- de la Fiscalía, llegó al lugar para realizar la inspección judicial.

Lea también: Una mujer fue asesinada por su compañero sentimental en San Onofre, Sucre