Dos hombres de la etnia indígena wayuu fueron asesinados con arma de fuego durante una incursión delincuencial en el área rural del municipio de Manaure, La Guajira. En el mismo hecho resultó lesionada una mujer identificada como María Esther Epiayú Aguilar.

Leer también: Hombre de la etnia wayuu pierde la vida en accidente de tránsito en La Guajira

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Chipilín Epiayú y José Leopoldo Aguilar Uriana.

De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque habría sido perpetrado a las 11:00 de la mañana de este jueves 23 de octubre, en una vivienda ubicada en la ranchería Iguanao, a la altura del kilómetro 10, Troncal del Caribe, vía Riohacha-Maicao.

Se conoció que al lugar habrían ingresado un grupo grande de individuos con rasgos nativos de la región, quienes dispararon contra los mencionados luego de preguntar por la autoridad tradicional wayuu y luego huyeron con rumbo desconocido.

Tras el ataque, la lesionada tuvo que ser trasladada a un centro asistencial local, donde permanece bajo observación.

A la escena del crimen llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- de la Fiscalía, para realizar la inspección judicial. De igual manera, investigadores iniciaron las labores pertinentes que permitan establecer los móviles del doble homicidio.

Importante: Colectivo ‘Voces del Carbón’ pidió en el Congreso transición energética justa

Sin embargo, hasta el momento las autoridades manejan que la acción criminal obedecería a una disputa entre clanes de la etnia wayuu, versión que está bajo verificación.