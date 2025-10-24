Una persona de sexo masculino perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

La víctima es un integrante de la etnia indígena wayuu, quien no sido identificado por las autoridades.

El siniestro vial se registró en la noche de este miércoles 23 de octubre, en la vía que de Uribia conduce a Puerto Bolívar, a la altura de la primera torre, en el sector conocido como El Merra, área rural del municipio en mención.

De acuerdo con la información preliminar, el nativo se movilizaba a bordo de una motocicleta, cuando un camión se encontraba parqueado al costado de la carretera, sin luces ni señalización, lo obligó a que tuviera que maniobrar y esquivarlo, sin embargo, invadió el carril contrario y chocó contra un vehículo de carga que transitaba el sector.

Se conoció que el fuerte impacto lo dejó tendido sobre el asfalto en la mitad de la vía.

Transeúntes que pasaban por el lugar al intentar auxiliarlo, se percataron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía, llegaron al sitio para realizar la inspección y establecer la hipótesis del siniestro para determinar responsabilidades.