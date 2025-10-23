Pobladores del corregimiento de Bohórquez, en jurisdicción de Campo de la Cruz, se mantienen hoy bajo tensión y no salen de su asombro luego del doloroso episodio de violencia intrafamiliar que terminó en tragedia al reportarse la muerte a cuchillo de un adulto, aparentemente a manos de su sobrino menor de edad.

En la mañana de este jueves 23 de octubre, la Policía del Atlántico confirmó que uniformados encargados de esta jurisdicción fueron notificados vía telefónica de una confrontación en la calle 6 con carrera 4, barrio Siete de Agosto, y cuando estos llegaron al lugar se les manifestó que un adulto había resultado herido a cuchillo a manos de un joven al que señalaron como su sobrino.

“De manera inmediata los uniformados llegan al lugar indicado e interceptan a un adolescente de 14 años, quien se entrega como presunto responsable de haberle causado una herida a una personada identificada como Cristian Mendoza Urango, de 35 años, con un arma cortopunzante tipo cuchillo, en medio de una confrontación”, detalló la institución a través de un comunicado.

Mendoza Urango fue trasladado al centro asistencial de Campo de la Cruz y allí se confirmó su deceso, cuando al parecer ya estaba programada una remisión al municipio de Sabanalarga.

Entretanto, al adolescente, de manera inmediata, se le dieron a conocer sus derechos como persona aprehendida por el delito de homicidio y se inició su proceso de judicialización por parte de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, pidió a los padres de familia ser la guía de sus hijos, inculcar valores y manejar el diálogo, igualmente recordó seguir haciendo uso de la línea de emergencia 123.

En la población se maneja la versión que el móvil de la confrontación sería el de la posesión de una casa en la cual habitaba el menor y una hermana, y de la que la víctima fatal y otras personas reclamaban su tenencia.