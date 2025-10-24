Indignación y rechazo inundan el municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre, por el crimen de una mujer a manos de su pareja sentimental.

El caso ocurrió al inicio de la tarde de este jueves 23 de octubre en el barrio Las Flores, zona urbana, en presencia de una niña, hija de la pareja, y quien según testigos pedía que no la matara.

Sin embargo, ese inocente y sentido llamado no fue escuchado y el hombre continuó atacando con arma blanca a Januaris del Rosario Rodríguez Julio, de 35 años, quien quedó tendida sin vida en la calle.

El presunto asesino también intentó acabar con su vida, pero terminó siendo capturado por la Policía y ahora permanece internado en el hospital local y afrontando el proceso de judicialización.

La alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo Martínez, rechazó rotundamente este feminicidio, e instó a sus coterráneos a erradicar todo tipo de violencia.