Un juez de la República con funciones de control de garantías en Sincelejo acogió el pedido de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a dos mujeres presuntamente implicadas en la muerte de su perro Rommy.

La medida intramural cobija a Teresita de Jesús Alcocer Puentes y a su hija Arlin Winneth Cuello Alcocer, a quienes el ente investigador-acusador les imputó cargos por el delito de muerte a animal agravado, que ellas no aceptaron.

Fiscalía General de la Nación/Cortesía

Los hechos por los que las mujeres responden penalmente ocurrieron el 8 de octubre en el barrio Santa Catalina, de Sincelejo, cuando “rociaron un líquido inflamable sobre su mascota, un perro de raza pastor alemán, al cual luego le habrían prendido fuego. Esto provocó la muerte del animal”, relató la Fiscalía en un comunicado.

La investigación del caso la lidera una fiscal de la Seccional Sucre con el apoyo del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), que determinó que la acción en la que incurrieron madre e hija obedeció al ladrido insistente de pastor alemán.