El propietario de Ke Pizza, el restaurante de Valledupar donde una clienta golpeó y haló el cabello de la mesera que la atendía a ella junto a su novio, publicó un video en las cuentas de redes sociales del establecimiento para desmentir algunos señalamientos y aclarar otras dudas.

En primer lugar, el hombre aseguró que son falsas las versiones sobre supuestas amenazas de su parte contra internautas que publican el video viral de la agresión.

“Para frenar un poco las especulaciones sin sentido que han estado surgiendo sin contexto. Primero, yo no estoy amenazando a nadie; me han dicho que he estado amenazando personas para que eliminen el video de sus redes sociales, cuando yo respeto mucho que cada quien publique lo que quiera”, sostuvo el dueño de Ke Pizza.

También se refirió al supuesto mensaje que la mesera habría enviado al novio de la clienta, razón por la que se habría desatado la confrontación.

“Por medio de una captura de Nequi es imposible que una persona pueda tomar el número de teléfono de un cliente. Además, nosotros usamos como medio de pago QR o datáfono. No le damos números de teléfono de meseras a los clientes para que hagan los pagos”, dijo.

Esto debido a las versiones que apuntan a que la joven empleada habría obtenido el número del cliente a través de la aplicación de pago electrónico utilizada para cancelar la cuenta.

Cuando la novia del joven vio el supuesto mensaje en su celular decidió enfrentar a la mesera, lo que derivó en una fuerte pelea en el establecimiento.

“Ojo, con esto no estoy defendiendo ni apoyando a ninguna de las partes. En Ke Pizza manejamos los pagos de forma profesional y segura. Jamás comprometemos los datos de los clientes. Hasta el momento no hay una versión verídica de cómo inició la conversación entre la mesera y el cliente; ya ellos darán su versión”, concluyó el dueño del restaurante.

En el video, que ha destado todo tipo de comentarios en redes sociales, se observa a la mujer golpear a la trabajadora, sujetarla del cabello y arrastrarla hasta la parte exterior del local, donde continuó la agresión por varios minutos.

Video completo de la pelea de una loca con una mesera en Valledupar. La mesera debe demandar a la loca por lesiones personales y tentativa de homicidio. Eso no se puede quedar así. Todo por un hombre. Que poco amor propio tiene y cero salud mental. pic.twitter.com/76OINqb9gQ — LatamBuzz (@LatamBuzz) October 22, 2025

La joven agresora, apodada en redes como “Vanessa de Valledupar”, ha aprovechado la notoriedad del video para aumentar su popularidad en plataformas digitales, en las que ha ganado miles de seguidores tras el suceso.

Sin embargo, hay internautas que aseguran que no se trata de infidelidad sino de una estrategia para ganar más seguidores, pues el restaurante y la mesera no han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.