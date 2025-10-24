La comunidad del sur de Cali se encuentra consternada por la muerte de un bebé de apenas dos meses, quien fue trasladado a la Fundación Valle del Lili luego de ser encontrado sin vida en un caño dentro de la Fundación Chiquitines.

Lea más: Abogados de Luis Alberto Rendón aseguran que imputación por secuestro y tortura “no constituye una verdad judicial”

El tío del menor, en declaraciones a Noticias RCN, relató cómo fue hallado el bebé y expresó sus dudas sobre la versión entregada por la fundación, donde el pequeño permanecía antes de la tragedia.

Según el comunicado de la institución, tras revisar las cámaras de seguridad, se determinó que un niño de seis años habría estado involucrado en el hecho, al sacar al bebé de su cuna y llevarlo hasta el caño.

Frente a esta versión, Leonida Pillimué, familiar del bebé, cuestionó, “¿cómo va a sacar un argumento donde va a decir que un niño lo tiró a un caño?”, y añadió que no creía que el menor tuviera “la capacidad de embolsarlo y tirarlo a un caño”.

Ver más: Juez ordena eliminar un diálogo de la película ‘Noviembre’ basada en la toma del Palacio de Justicia

La fundación expresó su profundo pesar por el fallecimiento del bebé y envió condolencias a la familia.

“La Fundación Chiquitines, su asamblea de fundadores, junta directiva, directivos, voluntarios y todos sus colaboradores lamentan profundamente el fallecimiento de un menor de edad en la mañana del 20 de octubre en sus instalaciones, y expresan sus más sinceras condolencias y sentimientos de solidaridad a su familia. Un profundo dolor embarga a toda la organización”, se lee en el comunicado.

En el documento señalaron que han colaborado con las autoridades para “esclarecer como ocurrió la tragedia e informar de forma detallada a las autoridades”.

Lea también: Denuncian a magistrada que salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe por ‘trinos’ sobre el exmandatario

Asimismo, el recinto manifestó que se encargaran de asumir “toda la responsabilidad que las autoridades determinen”, reiterando su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de los niños.

Gerardo Mendoza, personero de Cali, indicó que la muerte del bebé “evidencia la necesidad de revisar los protocolos del Bienestar Familiar y de los operadores como la Fundación Chiquitines”, y que cuenta con autorización del ICBF para adelantar procesos de adopción en la región suroccidental del país.

Además, solicitó que se evalúe la capacidad real del personal a cargo, teniendo en cuenta que la fundación tiene aproximadamente 90 niños bajo cuidado, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los menores.